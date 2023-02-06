В Пскове автомобиль съехал в кювет, водитель госпитализирован
В Пскове произошло столкновение автомобилей Skoda и Volkswagen, после чего последний вылетел в кювет. ДТП случилось на Рижском проспекте, между кафе «Березка» и ТЦ «Лента».
В результате ДТП пострадал 31-летний водитель автомобиля Volkswagen. Он госпитализирован в медучреждение, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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