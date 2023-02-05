Театр кукол приглашает псковских малышей на премьеру

13:23, 06 февраля 2023, ПАИ

9 и 19 февраля, а также 26 марта псковских малышей приглашают на премьеру спектакля «Кот в сапогах» в Театре кукол. Впервые постановку показали в минувшие выходные, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Главный герой «Кота в сапогах» – далеко смотрящий и пронырливый кот, полученный в наследство младшим из сыновей мельника. Плут и мошенник, чтобы обеспечить себе безбедное существование, проворачивает хитроумную аферу. Он не только мастерски устраивает свою жизнь, но и предопределяет судьбу своего хозяина. Путём различных хитросплетений и фантастических выдумок, при помощи лести и хитрости проворный авантюрист обманывает и короля, и Людоеда и делает маркиза мужем королевской дочки», - говорится в анонсе спектакля.

Режиссёр спектакля – Светлана Дорожко, художник – Александр Алексеев, композитор – Алексей Чуканов. В спектакле принимают участие: Виталий Ивашнёв, Николай Зубрилин, Анастасия Правдивцева, Валерий Болданюк.

Спектакль рекомендован к показу детям с 6 лет. Продолжительность спектакля – 55 минут. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.