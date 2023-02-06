Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги окружных соревнований обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам окружных спортивных соревнований по художественной гимнастике, самбо и волейболу, прошедших в минувшие выходные, началась в медиацентре ПАИ.

Какие результаты показали псковские спортсмены, как тренеры оценивают их уровень подготовки, какие цели дальше ставят перед собой псковичи?

На эти и другие вопросы ответят председатель Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Ольга Куликова, председатель Псковского регионального областного отделения ВФС-ОО «Всероссийская федерация самбо» Дмитрий Алёкминский и и. о. председателя Федерации волейбола города Пскова Сергей Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2023

Псковская команда заняла второе место на первенстве СЗФО по самбо
06 февраля 2023

Про становление вейкбординга в регионе рассказал псковский эксперт
06 февраля 2023

Псковичам рассказали, во сколько обойдётся увлечение вейкбордом
06 февраля 2023

Итоги окружных соревнований обсуждают в медиацентре ПАИ
06 февраля 2023

В Финском парке Пскова вновь закрылся каток
06 февраля 2023

Псковичи заняли первые места на чемпионате СЗФО по панкратиону
06 февраля 2023

Великолукская самбистка отправится на первенство России в Казань
05 февраля 2023

Военно-спортивные сборы для подростков прошли в Пушкинских Горах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...