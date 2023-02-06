Итоги окружных соревнований обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная итогам окружных спортивных соревнований по художественной гимнастике, самбо и волейболу, прошедших в минувшие выходные, началась в медиацентре ПАИ.
Какие результаты показали псковские спортсмены, как тренеры оценивают их уровень подготовки, какие цели дальше ставят перед собой псковичи?
На эти и другие вопросы ответят председатель Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики» Ольга Куликова, председатель Псковского регионального областного отделения ВФС-ОО «Всероссийская федерация самбо» Дмитрий Алёкминский и и. о. председателя Федерации волейбола города Пскова Сергей Иванов.
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