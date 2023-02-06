Определены победители второго этапа псковского чемпионата по автомногоборью

13:31, 06 февраля 2023, ПАИ

4 февраля на картодроме «Печорский» состоялся второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью «Ледовый спринт-слалом «Печоры –2». В соревновании принял участие 31 спортсмен, сообщили Псковскому агентству информации в федерации автомобильного спорта Псковской области.

В классе переднеприводных автомобилей (2WD) лидерами стали:

1-е место – Алексей Иванович, Санкт-Петербург,

2-е место – Владислав Дивисенко, Псков,

3-е место – Виктор Воробьев, Санкт-Петербург.

В классе заднеприводных автомобилей (2WD-) призовые места разыграли псковичи:

1-е место – Руслан Русинов, Псков,

2-е место – Илья Филиппов, Псков.

В классе полноприводных автомобилей (4WD) призовое место взял пскович Сергей Якубов.

Во втором этапе Первенства Псковской области по автомобильному многоборью (разыгрывается среди подростков с 12 до 18 лет) победу одержал 13-летний Виктор Сорокин, Санкт-Петербург,

2-е место занял 14-летний Лев Интролигатор, Санкт-Петербург.

3-е место занял 14летний Даниил Волков, Псков.

С положением пилотов после после второго этапа можно ознакомиться здесь.