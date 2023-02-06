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Общество

Женщины считают поздравления в день свадьбы важнее 8 Марта – опрос

Мужчины недооценивают обиду жен на отсутствие поздравления в день свадьбы: сильный пол чаще считает, что 8 Марта главнее. В том, что супруга расстроится, не получив знаков внимания в день бракосочетания, уверены 16%, во Всемирный женский день — 19%. Для представительниц слабого пола все же важнее дата вступления в брак, чем 8 Марта: отсутствие поздравлений от мужа обидит 15 и 13% соответственно, сообщает SuperJob.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей таких праздников, как Новый год и 23 Февраля. В том, что их мужчинам будет обидно остаться без поздравлений, уверены 11 и 13% соответственно. Среди мужей эти даты упомянули всего по 5%.

В то же время жены напрасно обходят вниманием День святого Валентина, они считают, что для мужчин этот праздник является незначительным, в то время как 7% мужей ждут поздравлений 14 февраля.

Хуже, чем забыть про день рождения второй половины, ничего быть не может: это понимают и мужчины, и женщины (55 и 49% соответственно).

Жены более обидчивы в вопросах памятных дат, и мужья прекрасно знают это. 30% женщин уверяют, что не будут сердиться на забывчивость мужа. На самом же деле, в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 16% мужчин.

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