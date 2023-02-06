Дни Высшей школы экономики проходят в ПсковГУ

13:51, 06 февраля 2023, ПАИ

Дни НИУ ВШЭ стартовали в Псковском государственном университете. Делегацию возглавил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Мы собрались в зале Ученого совета ПсковГУ, который 25 января, в День российского студенчества, торжественно открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Делегация Высшей школы экономики - в числе первых наших гостей, которые примут участие в мероприятиях на новой площадке, - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - Нам надо многое обсудить: посоветоваться по целому ряду проектов, а также получить рекомендации, которые помогут сформировать образ того, каким ПсковГУ станет завтра. Здесь собрались не только проректоры, директора и начальники управлений вуза, но и наши студенты - это команда будущего, которая также должна участвовать в формировании нового содержания вуза».

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул, что у Высшей школы экономики сложились партнерские отношения с ПсковГУ.

«С обеих сторон, как мне кажется, открывается хорошая практика взаимодействия и поддержки, - сказал он. - Обсуждение проектов, которое нам предстоит, - это разговор о будущем, который взаимообогатит обе стороны. Помощь по всем инициативам, с которыми выступает ПсковГУ, в том числе совместно с нами, будет способствовать формированию единого академического братства».

В ходе визита с 6 по 9 февраля пройдет серия мероприятий, связанных с проведением экспертной оценки реализуемой в ПсковГУ Программы развития, принятой в рамках Программы стратегического академического лидерства, организацией стратегической сессии для преподавателей и сотрудников университета, в том числе в рамках определения перспективных направлений дальнейшей деятельности вуза по выстраиванию «дорожной карты» взаимодействия с ключевыми партнерами.

Учитывая особенности геостратегического положения ПсковГУ на приграничной территории, реализации стратегического проекта по созданию единого научно-образовательного пространства с вузами Республики Беларусь в рамках университетского союза «Вместе», Высшая школа экономики готова включиться в программу системной поддержки федеральных и международных инициатив вуза, имеющих существенное значение и социально-экономические эффекты для Псковской области.

Ключевым мероприятием визита делегации НИУ ВШЭ станет собрание с коллективом преподавателей и сотрудников университета, в рамках которого будут презентованы приоритетные проекты, которые в настоящее время реализуются вузом. Гости познакомятся с результатами работы команды ПсковГУ и побывают на тематической экскурсии «Университет в городе», где осмотрят Псковский кремль, учебные корпуса вуза и общественное пространство «Точки кипения» на улице Льва Толстого, 4.

Программа пребывания также включает интервью ГТРК «Псков» и поездки по главным достопримечательностям Псковской области.

Высшая школа экономики является признанным среди экспертного сообщества ведущим вузом нашей страны, который может оказывать комплексную экспертно-аналитическую, экспертно-методическую и экспертно-правовую поддержку стратегического развития системы образования Псковской области.

Взаимодействие ПсковГУ и НИУ ВШЭ было начато в 2019 году и включало в себя комплекс мероприятий и проектов. В их числе организация системного повышения квалификации профессорско-педагогического коллектива и научных сотрудников университета, подготовка управленческой команды, совместное участие и победа в конкурсах, проводимых Минобрнауки России, разработка и реализация первой образовательной программы двух дипломов по подготовке учителей для системы общего образования Псковской области. Студенты университета проходили онлайн-курсы в ВШЭ - это позволило, не уезжая в Москву, пройти обучение в ведущем вузе страны.