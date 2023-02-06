О боли в локтевом суставе расскажут в программе «Секреты тела»

14:48, 06 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Секреты тела» выйдет во вторник, 7 февраля, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

В седьмом выпуске врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет об основных причинах боли в локтевом суставе, а также о тех, кто наиболее подвержен этому заболеванию. По словам специалиста, игнорирование симптомов со временем может привести к онемению рук, скованности движений и другим серьезным осложнениям.

Вместе с ассистентом врач покажет упражнения, которые помогут в домашних условиях восстановить работу сустава, снять неприятные ощущения и облегчить боль. Перед гимнастикой необходимо выполнить комплекс на шейный отдел позвоночника из первого выпуска телепрограммы. Его можно посмотреть здесь.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.