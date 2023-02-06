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Общество

Более 150 млн рублей получит Псковская область на благоустройство

Более 150 млн рублей получит Псковская область на реализацию проектов комфортной городской среды. Всего правительство РФ направит на эти цели свыше 7 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

80 муниципалитетов из 48 регионов, которые победили в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получат субсидии из федерального бюджета. Средства направят на обновление парков, набережных, площадей и улиц.

До 2022 года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тыс. человек. В прошлом году по инициативе президента размер призового фонда был увеличен до 20 млрд рублей. В связи с этим было принято решение о проведении дополнительного конкурса для городов с населением от 100 до 200 тыс. человек.

«Такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов», – отметил Михаил Мишустин.

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