Более 150 млн рублей получит Псковская область на благоустройство

14:52, 06 февраля 2023, ПАИ

Более 150 млн рублей получит Псковская область на реализацию проектов комфортной городской среды. Всего правительство РФ направит на эти цели свыше 7 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

80 муниципалитетов из 48 регионов, которые победили в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получат субсидии из федерального бюджета. Средства направят на обновление парков, набережных, площадей и улиц.

До 2022 года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тыс. человек. В прошлом году по инициативе президента размер призового фонда был увеличен до 20 млрд рублей. В связи с этим было принято решение о проведении дополнительного конкурса для городов с населением от 100 до 200 тыс. человек.

«Такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов», – отметил Михаил Мишустин.