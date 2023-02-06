Горячую линию по вопросам качества косметики запустили для псковичей

14:55, 06 февраля 2023, ПАИ

Горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции проводит управление Роспотребнадзора по Псковской области с 6 по 17 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Консультации потребителям предоставляются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам:

В Пскове, а также в Псковском, Гдовском, Струго-Красненском, Плюсском, Порховском и Дновском районах по номеру (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03;

В Великих Луках и Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах - (81153) 7-70-96, (81153) 3-72-01;

В Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах по телефону (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;

В Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8(81152) 3-20-07.

Помимо этого, можно обратиться в консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-89.