Бригада псковских врачей приступила к работе в Херсонской области

15:23, 06 февраля 2023, ПАИ

Бригада врачей из Псковской области приступила к работе в Херсонской области, в Скадовской центральной городской больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Херсонской области.

Медицинские работники оказывают практическую помощь своим коллегам в лечении пациентов. В составе бригады приехали два хирурга, рентгенолог и медсестра-анестезист.

Это уже не первый визит специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице.

«После командировки мы отдохнули и снова приехали в Херсонскую область. Мы хотим участвовать, помогать. Это патриотическое чувство – помочь своим», - рассказал врач-хирург Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин.