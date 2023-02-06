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Общество

Бригада псковских врачей приступила к работе в Херсонской области

Скриншот: "Таврия. Херсон"

Бригада врачей из Псковской области приступила к работе в Херсонской области, в Скадовской центральной городской больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Херсонской области.

Медицинские работники оказывают практическую помощь своим коллегам в лечении пациентов. В составе бригады приехали два хирурга, рентгенолог и медсестра-анестезист.

Это уже не первый визит специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице. 

«После командировки мы отдохнули и снова приехали в Херсонскую область. Мы хотим участвовать, помогать. Это патриотическое чувство – помочь своим», - рассказал врач-хирург Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин.

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