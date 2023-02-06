Псковичам рассказали, во сколько обойдётся увлечение вейкбордом

15:43, 06 февраля 2023, ПАИ

Сколько стоит увлечение вейкбордингом, рассказал основатель псковского вейк-парка Павел Герасенков в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Порядок цен на экипировку: 100 тысяч рублей – это экипироваться прям от и до: и доска, и крепление, и жилет, и гидрокостюм, и шлем. В сто тысяч можно уложиться, хотя б/у можно найти и подешевле», - уточнил Павел Герасенков.

Также гость студии объяснил, что такое вейкбординг в целом. «Все знают, что такое сноуборд – это доска, две ноги пристегнутые, и ты по склону едешь вниз. Бывает парковый сноубординг, бывает трамплин, трубы, столы», - сказал основатель псковского вейк-парка.

Он отметил, что вейкборд – это практически то же самое, что и сноуборд. «Это доска, две ноги пристегнутые, но нужна тяга. Есть две разновидности вейкборда: катерный и парковый, – продолжил гость студии. – Катерный – это катер, за ним веревка, ты держишься и катишься. А парковый – более веселый, фигурки расставлены, правда, катаешься не во фрирайде, то есть не меняется картинка, но зато очень интересно, можно выполнять много элементов, которые просто с воды не сделаешь».

Он также рассказал, что в вейкборде есть две разновидности трюков. Первая – это флэт-трюки, для них требуется только вода, вторая – это джиббинг, то есть езда по фигурам.

«Обычные люди приходят кататься в конце мая, а в конце августа – начале сентября заканчивают кататься, потому что им не очень комфортно в холодной воде купаться», - подытожил Павел Герасенков.