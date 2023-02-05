Псковский Дом ремёсел проведёт серию мастер-классов накануне Масленицы

15:28, 06 февраля 2023, ПАИ

Псковский Дом ремёсел проведёт серию мастер-классов накануне Масленицы, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Первый - «Солнечное блюдо». Вместе с художником-керамистом Юлианой Голубевой участники сделают тарелку для блинов из глины, которая станет украшением праздничного стола или подарком близкому человеку.

На мастер-классе «Пернатые лоскутики» можно будет сделать птичку-мотанку из ярких тканей, на встрече «Соломенная девка» - маленькое соломенное чучело из лыка. На мастер-классе «Весенняя балеринка» участники займутся изготовлением авторской фигурки-брелка под руководством мастериц Псковского кукольного дома.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна по телефону 8 (8112) 66-17-49.

Тематические мастер-классы пройдут с 19 по 26 февраля.