Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский Дом ремёсел проведёт серию мастер-классов накануне Масленицы

Псковский Дом ремёсел проведёт серию мастер-классов накануне Масленицы, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Первый - «Солнечное блюдо». Вместе с художником-керамистом Юлианой Голубевой участники сделают тарелку для блинов из глины, которая станет украшением праздничного стола или подарком близкому человеку.

На мастер-классе «Пернатые лоскутики» можно будет сделать птичку-мотанку из ярких тканей, на встрече «Соломенная девка» - маленькое соломенное чучело из лыка. На мастер-классе «Весенняя балеринка» участники займутся изготовлением авторской фигурки-брелка под руководством мастериц Псковского кукольного дома.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна по телефону 8 (8112) 66-17-49.

Тематические мастер-классы пройдут с 19 по 26 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2023

Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей

05 февраля 2023

На радио «Звезда» московский экскурсовод провёл экскурсию по Пскову

05 февраля 2023

Работодатели встретились со студентами медколледжа в Великих Луках

05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

Наталья Решетникова провела мастер-класс для студентов колледжа искусств
05 февраля 2023

Победителей конкурса открыток назвали в «Михайловском»
05 февраля 2023

Тысячи паломников собрались в Печорах почтить память о. Иоанна (Крестьянкина)
05 февраля 2023

Концерт детско-юношеского хора прошёл в Изборске

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...