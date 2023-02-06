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Общество

Опасные цветы уничтожили в Псковской области

Более 25 тысяч цветов с опасными карантинными объектами уничтожили сотрудники Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе 2023 года на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, сотрудники ведомства обнаружили 36 партий свежих срезов цветов, в которых были насекомые, схожие с опасными карантинными объектами. В 25 595 срезах цветов, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии и Израиле, были выявлены признаки заражения возбудителями болезней.

Проведённые в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторные исследования подтвердили, что цветы заражены западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.), возбудителем белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.) и табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.). 

Данные вредитель и возбудитель болезни растений включены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляют потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен, отметили в ведомстве. Зараженная подкарантинная продукция по решению собственников грузов уничтожена. 
 
 
 

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