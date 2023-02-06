Опасные цветы уничтожили в Псковской области

15:46, 06 февраля 2023, ПАИ

Более 25 тысяч цветов с опасными карантинными объектами уничтожили сотрудники Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе 2023 года на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, сотрудники ведомства обнаружили 36 партий свежих срезов цветов, в которых были насекомые, схожие с опасными карантинными объектами. В 25 595 срезах цветов, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии и Израиле, были выявлены признаки заражения возбудителями болезней.

Проведённые в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторные исследования подтвердили, что цветы заражены западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.), возбудителем белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.) и табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.).

Данные вредитель и возбудитель болезни растений включены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляют потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен, отметили в ведомстве. Зараженная подкарантинная продукция по решению собственников грузов уничтожена.





