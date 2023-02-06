Псковские вейкбордисты собираются на всероссийский чемпионат

17:09, 06 февраля 2023, ПАИ

Принять участие во всероссийском чемпионате по вейкборду в этом году планирует сборная Псковской области. Об этом рассказал основатель псковского вейк-парка Павел Герасенков в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В этом году, возможно, поедем на чемпионат России», - сказал Павел Герасенков и подчеркнул, что псковская сборная впервые собирается выехать за пределы региона.



«Я так ребятам обещал, я до этого катался один либо с президентом федерации Пскова, а сейчас хочется собрать тех, кто любит соревноваться, а таких достаточно. Соревнования, по-моему, пройдут в Люберцах, точно ещё не известно, но я так слышал, что в Подмосковье», - отметил гость студии.