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Спорт

Псковские вейкбордисты собираются на всероссийский чемпионат

Принять участие во всероссийском чемпионате по вейкборду в этом году планирует сборная Псковской области. Об этом рассказал основатель псковского вейк-парка Павел Герасенков в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В этом году, возможно, поедем на чемпионат России», - сказал Павел Герасенков и подчеркнул, что псковская сборная впервые собирается выехать за пределы региона.

«Я так ребятам обещал, я до этого катался один либо с президентом федерации Пскова, а сейчас хочется собрать тех, кто любит соревноваться, а таких достаточно. Соревнования, по-моему, пройдут в Люберцах, точно ещё не известно, но я так слышал, что в Подмосковье», - отметил гость студии.

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