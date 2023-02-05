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Культура

Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Пскове

На областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» в палатах у Сокольей башни (Дом Ксёндза) приглашают псковичей 19 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Участники фестиваля познакомятся с исконно русскими масленичными традициями, узнают больше о русской культуре и обычаях переходного зимне-весеннего периода.

В программе – песенно-игровые программы от фольклорных коллективов Псковской области, мастер-класс по русским народным сказкам, народные игры и большая масленичная вечерка.

Купить билет можно здесь.

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