В Псковской области за неделю остановили 27 нетрезвых водителей

16:09, 06 февраля 2023, ПАИ

1 699 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли псковские сотрудники ГИБДД на прошлой неделе, с 30 января по 5 февраля. Удалось обнаружить 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, причем повторно за руль в нетрезвом виде сели четыре автомобилиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.