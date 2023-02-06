Пропавшую без вести псковичку разыскивает полиция
Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Пскова Елену Ошека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, женщина 1959 года рождения без вести пропала 1 июня 2022 года.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы до плеч.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Ошека, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).
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