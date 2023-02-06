Более тысячи псковичей получают электронные квитанции за капремонт

16:16, 06 февраля 2023, ПАИ

Порядка 1 160 жителей Псковской области получают квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт в электронном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

В организации отметили, что электронный платежный документ - точная копия бумажной квитанции, однако он имеет ряд преимуществ. «Квитанция автоматически направляется собственнику в день ее формирования (на несколько дней раньше бумажной квитанции, поскольку не зависит от процессов печати и доставки). Электронную квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново, проверить получение квитанции и оплатить ее можно, даже находясь в длительной командировке или отпуске. Можно получать и оплачивать счета своих близких», - напомнили в ФКР.

Для того чтобы изменить способ получения платежного документа, необходимо направить заявление на официальную почту Регионального оператора info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции. Кроме заявления необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.

После того как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, при желании процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.