Более 600 псковичей проверила полиция в рамках акции «Надзор»

17:20, 06 февраля 2023, ПАИ

Сотрудники полиции проверили 657 поднадзорных и 587 ранее судимых псковичей, формально подпадающих под надзор, в рамках акции «Надзор». Профилактическое мероприятие прошло с 26 по 31 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции – минимизировать количество преступлений, совершаемых лицами, состоящими под административным надзором. В акции приняли участие 332 сотрудника полиции.

В рамках отработки жилого сектора полицейские поставили на профилактический учет пять ранее судимых лиц, формально подпадающих под действие административного надзора.

В ходе операции они составили в отношении поднадзорных 191 административный протокол, в том числе за несоблюдение административных ограничений и уклонение от исполнения административного наказания.

В рамках проведения операции сотрудники уголовного розыска обеспечили проверку на причастность поднадзорных лиц к нераскрытым преступлениям, в том числе прошлых лет, а также раскрыли одно ранее совершенное преступление и установили местонахождение троих человек, уклоняющихся от административного надзора.

В целом проведение оперативно-профилактической операции «Надзор» положительно сказалось на состоянии оперативной обстановки, заключили в ведомстве.