Псковские подростки отправятся под суд за кражу чужих вещей и денег из гаража

16:48, 06 февраля 2023, ПАИ

Псковские подростки 16 и 17 лет отправятся под суд за кражу чужих вещей и денег из гаража. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В зависимости от действий каждого они обвиняются в совершении двух краж, одну из которых совершили в соучастии (п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 27 июня 2022 года подростки проходили по территории одного из гаражных кооперативов в Пскове. Увидев открытые ворота, один из них проник в гараж и похитил лежащую возле спящего хозяина сумку с мобильным телефоном, банковскими картами и деньгами.

Затем, используя обнаруженный в сумке ПИН-код, подростки договорились украсть деньги с банковской карты потерпевшего. Один из них надел имеющийся при себе противогаз, чтобы его невозможно было узнать, и через банкомат в одном из торговых центров города похитил с банковского счета потерпевшего 24 тысячи рублей.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.