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Псковские волейболисты завоевали бронзу на первенстве СЗФО

Воспитанники спортивного клуба «Бригантина» завоевали бронзу на первенстве СЗФО по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет. Соревнования проходили на базе школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» с 1 по 6 февраля. Об этом в медиацентре ПАИ рассказал и. о. председателя Федерации волейбола города Пскова Сергей Иванов. 

По словам Сергея Иванова, соревнования впервые проходят в данной возрастной категории.

«Игры были очень серьзные, плотные. Места определились сегодня, и среди юношей Псков занял третье место. Обычно в финал выходят две команды. Но я думаю, что Псков тоже будет допущен третьей командой до всероссийского финала, который пройдет в Ставропольском крае с 2 по 10 апреля. Если сложится, то поедем. Результаты по сравнению с прошлым годом мы улучшили», — подчеркнул он.

Также Сергей Иванов отметил, что планируется провести турнир среди девочек, который посвятят Международному женскому дню, и организовать соревнования для юношей, их приурочат ко Дню космонавтики. Помимо этого, будет разыгран Кубок Александра Невского среди мужчин и женщин.

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