Боксер из Пскова готовится к международному турниру

17:21, 06 февраля 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Федор Осипов в составе сборной России проходит подготовку к международным соревнованиям по боксу, посвященным памяти российских воинов, которые погибли в Афганистане и других горячих точках. Соревнования пройдут в Комсомольске-на-Амуре с 12 по 19 февраля, сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Учебно-тренировочные мероприятия проходят с 4 по 12 февраля.

В соревнованиях примет участие команда Российской Федерации по боксу. Лучших определят среди юниоров 17-18 лет.