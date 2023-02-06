Статистику по ДТП за 2022 год обсудят в медиацентре ПАИ 7 февраля

17:14, 06 февраля 2023, ПАИ

7 февраля в 11:00 в медиацентре Псковского агентства информации состоится пресс-конференция, посвященная статистике ДТП в регионе за 2022 год, причинам аварий и их профилактике.

Сколько правонарушений пресечено сотрудниками ГИБДД в прошлом году, какие нарушения самые распространенные, каковы их причины, как влияют камеры видеонаблюдения на статистику по ДТП, кто чаще нарушает ПДД – новички или опытные водители, какие задачи стоят перед ГИБДД на этот год?

Об этом журналистам расскажут начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов и инспектор отделения пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Любовь Ильюкова.