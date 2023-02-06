Пекарь и дояр: список профессий для альтернативной службы изменился в России

17:58, 06 февраля 2023, ПАИ

Минтруд обновил список профессий для тех, кто выбирает альтернативную службу. В дополненный перечень вошли 150 новых профессий, в том числе пекарь, рыбак и дояр, сообщает РИА Новости.

«Минтруд России обновил список профессий для альтернативно служащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Перечень включает 150 профессий и 785 предприятий... Список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие», - говорится в сообщении.

Также в перечень добавлены 22 должности служащих, среди которых: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно- медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник- конструктор (дизайнер) и другие.

Из перечня также были исключены семь профессий рабочих: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.

Не вошли в обновленный список и 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.