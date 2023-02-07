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Общество

Статистику ДТП за 2022 год обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная статистике ДТП в регионе за 2022 год, причинам аварий и их профилактике, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Сколько правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД в прошлом году, какие нарушения самые распространенные, каковы их причины, как влияют камеры видеонаблюдения на статистику по ДТП, кто чаще нарушает ПДД – новички или опытные водители, какие задачи стоят перед ГИБДД на этот год?

Об этом журналистам расскажут начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов и инспектор отделения пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Любовь Ильюкова.

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