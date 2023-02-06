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Акция «Письмо защитнику Отечества» проходит в Псковской области

Молодежная акция «Письмо защитнику Отечества» проходит в Псковской области. Она приурочена ко Дню защитника Отечества и продлится до 15 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участие в мероприятии примут школьники, воспитанники детских домов, студенты среднего профессионального образования, участники военно-патриотических клубов и молодежных общественных объединений.

По итогам проведения акции все письма будут централизованно переданы в одно из единых мест сбора корреспонденции Западного военного округа.

Поздравления для военнослужащих принимаются в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества по адресу: Псков, улица Конная, дом 2.

Отметим, что в преддверии праздника также проводится акция #нашимгероям #23февраляслюбовью в поддержку Вооруженных сил РФ. Любой желающий может отправить российским военнослужащим сладкие подарки, теплые вещи и письма со словами поддержки.

Для подарков можно приносить продуктовые товары, список которых опубликован в официальном сообществе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». Все они должны быть со сроком годности не менее 6 – 12 месяцев.

Подарки и письма принимаются до 20 февраля в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества (Псков, улица Конная, 2), во всех муниципальных штабах акции #МЫВМЕСТЕ в Псковской области (карта с адресами).

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