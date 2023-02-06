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Общество

В России увеличили количество премий лучшим учителям

Указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250 подписал президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Внести в указ президента РФ №679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «1 тысяча премий» словами «1250 премий», - говорится в указе, передает РИА Новости.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. 

В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года прописано, что размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. 

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