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Общество

Псковский депутат ответил на жалобу о «накрутке» киловатт «умным» счетчиком

Почему потребителям, использующим «умные» счетчики, могут приходить счета при нулевом потреблении электроэнергии, объяснил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Помочь разобраться в подобной ситуации попросила участница группы «Подслушано Великие Луки × Чёрный список × ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте».

«С «умным» счетчиком идет потребление электроэнергии, и ежемесячно присылаются счета на суммы от пяти до 12 рублей, хотя никто электроэнергией не пользуется вообще. Жалобы и заявления в их контору и в Великих Луках, и в Пскове эффекта не дали», - написала женщина.

Эксперт пояснил, что есть два типа «умных» счётчиков. Один устанавливают в многоквартирном доме и он является общим, второй - непосредственно в квартире.

«Если люди им не пользуются, то они ничего не платят - это называется нулевое потребление. Но учитывая, что они живут в многоквартирном доме, то могут учитываться общедомовое освещение, узел учета (комплекс приборов и устройств, обеспечивающих учет энергии. — Прим. ред.) и другие факторы. То есть разница между узлом учета домовым и внутриквартирными узлами начинает делиться на всех квартирантов», - пояснил Юрий Бурлин. При этом если подобный счётчик установлен в частном доме, то при нулевом потреблении деньги списывать не должны.

Он также подчеркнул, что цифровизация в сфере ЖКХ - это «несомненно положительное явление, которое важно усовершенствовать». «Данные всегда можно проверить, и они попадают напрямую в эксплуатирующую компанию», - добавил депутат.

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