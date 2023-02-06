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Общество

В «Экопроме» рассказали о выбрасывании мусора в чужие контейнеры

Фото здесь и далее: «Мехуборка»

О правилах выбрасывания мусора, а именно о том, можно ли выкидывать мусор в чужие контейнеры, рассказали в «Экопроме».

«Каждая контейнерная площадка внесена в реестр, согласно которому к ней прикреплены те или иные дома. От количества домов и проживающих в них лиц рассчитывается и необходимое количество мусорных баков. Жильцы данных домов оплачивают вывоз мусора с определённой контейнерной площадки согласно установленному тарифу. Но, как правило, в многоквартирных домах имеются и помещения, относящиеся к нежилому фонду: это магазины, парикмахерские, кафе и прочие заведения», — написали в группе «Экопрома» в соцсети «ВКонтакте».

В правилах предоставления коммунальных услуг сказано, что собственник нежилого помещения должен сам заключить договор об услугах обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Каждый владелец организации или учреждения обязан иметь свой договор с региональным оператором об обращении с ТКО и отдельные мусорные контейнеры, внесённые в реестр.

Для заключения договора на вывоз отходов владелец нежилого помещения обязан самостоятельно обратиться в договорной отдел регионального оператора, предоставить документы, определяющие вид отходов и объём (штатное расписание, договор аренды и т. п.), согласование с собственником земельного участка места расположения контейнера. В рамках договора определяется место установки контейнера, объём отходов и график вывоза.

При обнаружении частого посягательства организаций на контейнеры, относящиеся к жилым домам, жители могут обратиться в управляющую компанию, а та в свою очередь направит в организацию уведомление о необходимости заключения договора на вывоз мусора с региональным оператором ТКО.

В случае уклонения или отказа от заключения договора на вывоз мусора (ТКО) в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен административный штраф, равно как и, в соответствии со ст. 8.2 КоАП, для тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства или потребления и не реагирует на вежливые просьбы соседей. Наказание внушительное — либо штраф от 30 до 250 тысяч рублей, либо возможность административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

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