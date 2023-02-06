Псковская городская поликлиника начала работать по новому графику

19:25, 06 февраля 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника и все её подразделения переходят на новый режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

С понедельника все подразделения Псковской городской поликлиники с 7 утра открыты для посетителей:

ул. Кузнецкая, д. 19;

ул. Коммунальная, д. 23;

ул. Индустриальная, д. 8.

«Теперь в холодное время года пациенты могут дожидаться начала приёма специалистов в тёплом холле медицинской организации», — написали в комитете.