Псковская городская поликлиника начала работать по новому графику
Псковская городская поликлиника и все её подразделения переходят на новый режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
С понедельника все подразделения Псковской городской поликлиники с 7 утра открыты для посетителей:
- ул. Кузнецкая, д. 19;
- ул. Коммунальная, д. 23;
- ул. Индустриальная, д. 8.
«Теперь в холодное время года пациенты могут дожидаться начала приёма специалистов в тёплом холле медицинской организации», — написали в комитете.
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06 февраля 2023
Псковская городская поликлиника начала работать по новому графику