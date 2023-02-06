Принтеры для избирательных участков закупили в Псковской области

19:38, 06 февраля 2023, ПАИ

Более 250 принтеров закупили для избирательной комиссии Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме.

В ведомстве отметили, что закупка технических средств произошла благодаря содействию губернатора Псковской области.

«Благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для нужд избирательных комиссий проведена закупка 258 печатающих устройств, которые впоследствии будут распределены по муниципальным образованиям», — уточнили в комиссии.