Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Принтеры для избирательных участков закупили в Псковской области

Фото: избирательная комиссия Псковской области

Более 250 принтеров закупили для избирательной комиссии Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме.

В ведомстве отметили, что закупка технических средств произошла благодаря содействию губернатора Псковской области.

«Благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для нужд избирательных комиссий проведена закупка 258 печатающих устройств, которые впоследствии будут распределены по муниципальным образованиям», — уточнили в комиссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2023

Принтеры для избирательных участков закупили в Псковской области
06 февраля 2023

Псковская городская поликлиника начала работать по новому графику

06 февраля 2023

Авиарейс Санкт-Петербург – Великий Устюг запустят 2 марта
06 февраля 2023

Акция «Письмо защитнику Отечества» проходит в Псковской области
06 февраля 2023

Псковская делегация медработников побывала на ярмарке вакансий в Петербурге

06 февраля 2023

Не покупать рыбу с язвами советуют псковичам специалисты
06 февраля 2023

Более тысячи псковичей получают электронные квитанции за капремонт
06 февраля 2023

Определились лидеры среди региональных СМИ по цитируемости за неделю

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...