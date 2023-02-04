Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

20:11, 06 февраля 2023, ПАИ

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59 %, до 3,117 триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Объём поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35 % ниже объёма поступлений доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46 % ниже показателей января прошлого года. Как отмечает министерство, это связано «в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и с сокращением объёмов экспорта природного газа».

Не нефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей и снизились по сравнению с январём 2022 года на 28 %, преимущественно за счёт сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль, говорится в материалах министерства.

«По предварительной оценке, объём расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59 %. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года», — отмечает ведомство.