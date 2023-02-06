В Великих Луках устраняют последствия снегопада
Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада, сообщает глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.
«Работа идёт сразу в нескольких направлениях: это механическая очистка дорожного полотна, уборка снега на тротуарах с использованием ручного труда и специальной техники», — написал глава города.
Также выполняется распределение песко-соляной смеси.
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