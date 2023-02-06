ФСО подтвердила попытку кражи тела Ленина из Мавзолея

21:10, 06 февраля 2023, ПАИ

Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник.

По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина.

«Действительно, был задержан мужчина. Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду, но был задержан до того, как ему это удалось», — сообщили в ФСО, добавив, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции.