ФСО подтвердила попытку кражи тела Ленина из Мавзолея
Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник.
По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина.
«Действительно, был задержан мужчина. Он гулял по Красной площади, попытался пройти к фасаду, но был задержан до того, как ему это удалось», — сообщили в ФСО, добавив, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции.
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