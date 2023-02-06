В двух посёлках Великолукского района построят станции очистки воды
В двух населённых пунктах Великолукского района построят станции очистки воды в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает газета Великолукского района «Наш путь».
«Это посёлки Дорожный и Дубрава-1 Лычёвской волости. Администрацией Великолукского района на портале госзакупок размещены аукционы для определения подрядных организаций, которые будут осуществлять строительно-монтажные работы», — написали в газете.
Как отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин, благодаря строительству станций водоочистки жители посёлков будут снабжены качественной питьевой водой.
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