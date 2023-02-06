В двух посёлках Великолукского района построят станции очистки воды

21:27, 06 февраля 2023, ПАИ

В двух населённых пунктах Великолукского района построят станции очистки воды в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

«Это посёлки Дорожный и Дубрава-1 Лычёвской волости. Администрацией Великолукского района на портале госзакупок размещены аукционы для определения подрядных организаций, которые будут осуществлять строительно-монтажные работы», — написали в газете.

Как отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин, благодаря строительству станций водоочистки жители посёлков будут снабжены качественной питьевой водой.