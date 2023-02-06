Псковские медики представили регион на ярмарке вакансий в Санкт-Петербурге

22:21, 06 февраля 2023, ПАИ

Представители комитета по здравоохранению Псковской области и главные врачи лечебных учреждений региона приняли участие в ярмарке вакансий, организованной Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И. П. Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая выступила с презентацией медучреждения и рассказала о вакансиях, особенностях и преимуществах работы в первичном звене здравоохранения студентам пятого и шестого курсов педиатрического, лечебного, стоматологического факультетов и первого и второго года обучения ординатуры.

«Участие в таких ярмарках позволяет привлекать в регион молодых медицинских специалистов и сокращать кадровый дефицит», — написали в поликлинике.