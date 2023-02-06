Рейд по выявлению рыболовных сетей пройдёт в Псковском районе

23:07, 06 февраля 2023, ПАИ

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Совместный рейд рыбаков и рыбинспекции с целью выявления и утилизации незаконных средств ловли пройдёт в деревне Жидилов Бор 8-9 февраля, сообщает группа «Псковский рыболовный форум» в соцсети «ВКонтакте».

Старт рейда состоится на базе отдыха «Берёзка» в 10:00.

«Что взять с собой? Средства передвижения (мотособаки, снегоходы), буры, пешни, металлический крючок для подцепа, радиостанции (телефоны), перекус», — советуют организаторы.

Для записи на рейд нужно написать организаторам в личные сообщения.