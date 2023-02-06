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Общество

В Турции открыли горячую линию для российских туристов

Горячая линия открыта для российских туристов в Турции в связи с землетрясением, сообщает РИА Новости.

«Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия», — говорится в сообщении.

Для тех, кто отправился в путешествие по путёвке, открыта горячая линия ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Также самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45.

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на юго-востоке Турции: это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года.

По последним данным, погиб 1 651 человек, пострадало более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадало более 1,4 тысячи.

Около 13:25 мск произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 7,6 балла, по оценкам турецких сейсмологов.

 

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