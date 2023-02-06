Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат СЗФО по снежному регби пройдёт в Пскове

 

Фото: Федерация регби Псковской области

Чемпионат СЗФО по регби на снегу пройдёт в Пскове 11 февраля, сообщает группа «Пляжное и снежное регби» в соцсети «ВКонтакте».

«Псков впервые принимает чемпионат СЗФО по снежному регби, и мы, конечно, очень волнуемся. Много организационных, спортивно-тренировочных и подготовительных моментов, но команда усиленно тренируется, а менеджеры и руководство занимаются организационными делами», — рассказала президент Псковской федерации регби Мария Тихоненко.

Сам Псков будет представлен одной командой — сборной Псковской области.

Чемпионат будет организован на новом реконструированном стадионе «Машиностроитель». На территории стадиона есть гостиница и кафе. Также будут работать спортивный комментатор и диджей, фотограф и фотозона, аниматор, пройдёт детский мастер-класс по регби.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2023

Чемпионат СЗФО по снежному регби пройдёт в Пскове
06 февраля 2023

Псковские волейболисты завоевали бронзу на первенстве СЗФО
06 февраля 2023

Псковские вейкбордисты собираются на всероссийский чемпионат
06 февраля 2023

Псковская команда заняла второе место на первенстве СЗФО по самбо
06 февраля 2023

Про становление вейкбординга в регионе рассказал псковский эксперт
06 февраля 2023

Псковичам рассказали, во сколько обойдётся увлечение вейкбордом
06 февраля 2023

Итоги окружных соревнований обсуждают в медиацентре ПАИ
06 февраля 2023

В Финском парке Пскова вновь закрылся каток

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...