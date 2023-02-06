Чемпионат СЗФО по снежному регби пройдёт в Пскове

23:48, 06 февраля 2023, ПАИ

Чемпионат СЗФО по регби на снегу пройдёт в Пскове 11 февраля, сообщает группа «Пляжное и снежное регби» в соцсети «ВКонтакте».

«Псков впервые принимает чемпионат СЗФО по снежному регби, и мы, конечно, очень волнуемся. Много организационных, спортивно-тренировочных и подготовительных моментов, но команда усиленно тренируется, а менеджеры и руководство занимаются организационными делами», — рассказала президент Псковской федерации регби Мария Тихоненко.

Сам Псков будет представлен одной командой — сборной Псковской области.

Чемпионат будет организован на новом реконструированном стадионе «Машиностроитель». На территории стадиона есть гостиница и кафе. Также будут работать спортивный комментатор и диджей, фотограф и фотозона, аниматор, пройдёт детский мастер-класс по регби.