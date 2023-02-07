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Общество

День российского бизнес-образования отмечают 7 февраля

7 февраля 2017 года впервые отмечался День российского бизнес-образования, и с тех пор его празднование проходит ежегодно, сообщает calend.ru.

К празднованию уже присоединилась Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), крупные федеральные бизнес-школы, региональные учебные центры и органы муниципального управления.

Дата для праздника выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

В России сфера бизнес-образования начала своё становление в начале 2000-х годов. Интенсивные экономические эксперименты 1990-х годов завершились, пришёл период стабилизации. Как следствие, выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих. Руководители начали понимать, что не только их сотрудникам, но и им самим периодически нужно учиться – управленческим навыкам, руководящим компетенциям и многим другим аспектам бизнеса.

Бизнес-образование сегодня – это не набор академических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание» умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности. А ещё результатом хорошего бизнес-образования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь.

Главными трендами нескольких последних лет являются цифровизация, развитие soft skills и работа с большими объемами данных. 

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