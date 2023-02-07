Минобороны разработало новую форму для участвующих в СВО

07:24, 07 февраля 2023, ПАИ

В Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, рассказал РБК источник, знакомый с подготовкой образцов. По его словам, внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей». Источник не уточнил, на каких предприятиях планируется организовать производство новой формы.



В Минобороны подтвердили разработку образцов «формы нового поколения», сообщив, что при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».



Представитель министерства отметил, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения», — уточнили в Минобороны, указав, что поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.

