Музейную экспозицию разместят в отреставрированных палатах Елеазаровского монастыря

08:33, 07 февраля 2023, ПАИ

Палаты Елеазаровского монастыря на улице Детской, 1 в Пскове отреставрировали специалисты. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В подклетной части здания отреставрированы стены из природного известняка. Завершается подводка электросетей, отреставрированы ниши и дверные проемы, арки. Весной продолжатся работы по благоустройству объекта. Предполагается, что в старинных подвалах разместится музейная экспозиция.

Несколько раз проведена антисептическая обработка стен. Работы выполнены с применением «здорового» камня. Известняк, добытый с помощью вырубки гидравлическим молотом, отличается высокой прочность. Такой везут только из каменоломен Ленинградской области и из Порховского района Псковской области. Путиловский известняк широко применялся при строительстве Санкт-Петербурга во времена Петра I.

Каменный подклет Дома настоятельских келий датируется XVI веком.