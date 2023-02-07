Возвращения 16,4 млн рублей долгов по зарплате добилась псковская прокуратура

08:43, 07 февраля 2023, ПАИ

Органы прокуратуры Псковской области в 2022 году добились восстановления нарушенных прав 816 работников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

После принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры погашена бюджетная и внебюджетная задолженность перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам в сумме 523 млн рублей, а также обеспечено пополнение доходной части бюджетов различных уровней в размере более 17 млн рублей.