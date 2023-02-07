Стали известны подробности ДТП у кафе «Березка» в Пскове

09:31, 07 февраля 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП, произошедшего у дома №79 на Рижском проспекте в Пскове 6 февраля в 2:20. 48-летний водитель автомобиля LADA XRAY при выезде со второстепенной дороги не уступил проезжую часть, создав помехи для движения автомобиля Skoda Fabia под управлением 70-летнего мужчины, который двигался в прямом направлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате водитель машины Skoda, уходя от столкновения с автомобилем LADA, сместился на левую полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Bora под управлением 31-летнего мужчины. В итоге Volkswagen съехал с дороги.

В результате ДТП водитель машины Volkswagen Bora получил телесные повреждения.