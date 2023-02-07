Дату начала сезона парусных гонок определили в Псковской области

09:25, 07 февраля 2023, ПАИ

Дату начала сезона парусных гонок определили в Псковской области. В этом году яхтсмены выйдут в Псковское озеро 27-28 мая, сообщается на сайте pskovregata.ru.

Календарь парусных мероприятий псковских крейсеров на реке Великой и Псковско-Чудском озере на этот год согласован и утверждён собранием капитанов на встрече несколько дней назад. В частности, XIX Псковская парусная регата намечена на 10-12 июня.

Также на встрече обсуждалось сохранение детской парусной секции Пскова и поиск тренера.