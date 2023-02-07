Автомобиль съехал в кювет в Псковском районе, пострадал водитель

10:26, 07 февраля 2023, ПАИ

ДТП произошло на 11-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры в Псковском районе 6 февраля в 14:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

75-летний водитель автомобиля Skoda Octavia на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель Skoda.