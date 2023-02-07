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Происшествия

Водитель автомобиля LADA пострадал в ДТП в Новосокольническом районе

ДТП с участием автобуса произошло в Новосокольническом районе 6 февраля в 8:05. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На 3-м километре дороги «подъезд к деревне Сатонкино» 47-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением на повороте, в результате чего машину занесло на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автобусом «ПАЗ 320540» под управлением 28-летнего водителя.

Фото здесь и далее: пресс-служба УГИБДД УМВД по Псковской области

В результате ДТП водитель LADA Granta госпитализирован в медучреждение.

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