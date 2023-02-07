Водитель автомобиля LADA пострадал в ДТП в Новосокольническом районе

10:44, 07 февраля 2023, ПАИ

ДТП с участием автобуса произошло в Новосокольническом районе 6 февраля в 8:05. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На 3-м километре дороги «подъезд к деревне Сатонкино» 47-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением на повороте, в результате чего машину занесло на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автобусом «ПАЗ 320540» под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП водитель LADA Granta госпитализирован в медучреждение.