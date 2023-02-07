Смертность среди заключенных в псковских колониях снизилась на 25%

13:23, 07 февраля 2023, ПАИ

Расширенное заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2022 год и постановке задач на предстоящий период состоялось в УФСИН по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

В своем докладе начальник областного пенитенциарного ведомства Алексей Емельянов отметил, что основными задачами в 2022 году были обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подбор, расстановка и закрепление профессионально подготовленных кадров, способных эффективно работать в современных сложных условиях. Обеспечивалось оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым, обвиняемым в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, добавил он.

Благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой, подчеркнул глава УФСИН. По его словам, не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными.

Выступая на коллегии, Дмитрий Шахов особо отметил, что впервые за последние семь лет 2022 год стал годом, когда практически в два раза сократилось число обращений от граждан, отбывающих наказания, на действия и решения должностных лиц и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе по вопросам оказания медицинской помощи. При этом он напомнил, что в прошлом году вступили в силу новые правила внутреннего распорядка в системе учреждений ФСИН России, которые достаточно серьезно повлияли на условия пребывания в местах заключения.

«Поэтому хочется искренне поблагодарить личный состав УФСИН РФ по Псковской области за добросовестное отношение к службе и обеспечение прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также простое человеческое отношение к осуждённым», - сказал Дмитрий Шахов.

Хотя каждое четвертое обращение к региональному омбудсмену ежегодно приходит из мест лишения свободы, в 2022 году только каждое восьмое касалось предполагаемых нарушений прав и свобод граждан. При этом, как сообщил государственный правозащитник, несмотря на достаточно непростое экономическое положение в стране, сотрудникам региональных учреждений УИС удалось не допустить нарушения прав граждан при предоставлении медпомощи, в том числе проведении медико-социальной экспертизы для определения степени инвалидности.

«К сожалению, некомплект личного состава медицинской части не позволяет оказывать медпомощь по различным направлениям, но здесь на помощь приходят медики областных гражданских клиник, с которыми заключены соответствующие соглашения. В 2022 году на 25% снизилась смертность, не допущено случаев смертности от туберкулёза и суицидов среди лиц, находящихся в учреждениях УИС», - продолжил Дмитрий Шахов.

На особом контроле у регионального омбудсмена применение физической силы и спецсредств в отношении лиц, находящихся в учреждениях УФСИН. В 2022 году отмечается сокращение таких случаев почти на 20%, при этом во всех 49 случаях не допущено нарушения прав, в одном случае за нарушение правил видеофиксации сотрудники учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

В завершение своего выступления Дмитрий Шахов указал на необходимость обратить более пристальное внимание на порядок оформления трудовых отношений при привлечении осуждённых к труду, а также на обязательность предварительного прохождения ими правил техники безопасности, своевременную оплату труда.