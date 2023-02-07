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Общество

Восстановить трудовые права жителей Опочки помогли приставы

Судебные приставы восстановили трудовые права жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В отдел судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов поступили документы об обязании юридического лица внести в трудовые книжки бывших сотрудников записи о приеме на должность и об увольнении работников по инициативе работодателя.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В прошлом году организация не смогла продолжить свою работу, в связи с чем и начала расторгать договоры с сотрудниками. Трудовые книжки находились в центральном офисе в Санкт-Петербурге. По неизвестным причинам работодатель не внёс записи в книжки и не отдал документы на руки уже бывшим сотрудникам организации.

Тогда жители Опочки приняли решение обратиться в суд. Рассмотрев все материалы дела, районный суд установил факт трудовых отношений и удовлетворил требования бывших работников.

Судебный пристав ознакомил директора организации с материалами исполнительного производства, сроками добровольного исполнения решения суда и мерами принудительного характера. Руководителю юрлица приставы вручили требование и предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

По итогам дела работодатель внес записи о приеме на должность и об увольнении в трудовые книжки пятерых бывших сотрудников.

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