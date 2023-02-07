Псковские кикбоксеры заняли первое место в турнире в Кронштадте

10:38, 07 февраля 2023, ПАИ

Псковская команда кикбоксеров заняла первое место в турнире в Кронштадте, который прошел 4 февраля и был приурочен ко Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной школе «Мастер».

Город Псков представляли воспитаники тренера Ивана Жаворонкова. Среди многочисленных команд Санкт-Петербурга, Кронштадта и Кингисеппа псковские спортсмены заняли первое место.

Также кикбоксеры из «Мастера» заевоевали девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали.

«Спортсмены проявили характер, силу воли и своё мастерство. Мы в очередной раз показали силу псковского кикбоксинга!» — говорится в сообщении.